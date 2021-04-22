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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Oltu bir günde dört iklim yaşadı

- Oltu bir günde dört iklim yaşadı

fırtına görüntüsü

Allah 

-Dolu yağışından görüntü
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( ERZURUM ) Oltu bir günde dört iklim yaşadı ERZURUM

- Erzurum’un Oltu ilçesinde bir günde dört mevsim yaşandı. Oltu sabah erken saatlerde aşırı rüzgârla uyanırken daha sonra kapalı bir hava hakim oldu. Ardından yağmurla karışık dolu yağdı, ardından güneş açtı. Oltulular, “Bir günde dört mevsimi yaşadık” dedi.
Oltulu Esnaf Emrah Ceylan, “Bugün Oltu dört mevsimi yaşadı. Sabah rüzgârla karışık yağmur öğlene doğru dolu ikindi zamanı güneş açtı çok güzel bir hava oldu. İnşallah böyle güzel devam eder” dedi.
Ahmet Taşkın ise “Oltu”da hava istikrarsız tam olarak ne olacağını bizde anlayamıyoruz” diye konuştu.

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