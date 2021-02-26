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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Oltası kopmasın diye 7 kiloluk balığı sürüyerek getirdi

Oltası kopmasın diye 7 kiloluk balığı sürüyerek getirdi

-Denizdeki balığın görüntüleri

Uzunlu Kamera Oltan Helal Olta 

--Balıkçının balığı sürümesi
--Sahilde kucağına alması
--Balık ve balıkçı detay
--Görüntü ve resimler eklenecek

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Aksu ilçesinde sahilde balık tutan balıkçıların oltasına 7 kilogram ağırlığındaki Akya balığı takıldı. Balıkçı, oltanın kopmaması için balığı elleriyle sahile taşıdı. Sahildeki arkadaşları balıkçıya, “Çek, Allah’ını seveyim be” diyerek tebrik etti. Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde balık tutan balıkçıların oltasına 7 kilogram ağırlığında yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki Akya balığı takıldı. Balıkçı, oltasının kopmaması adına denizden sürüyerek getirdiği Akya balığını sahilde kucağına aldı. Balıkçı, balığı getirirken çevredeki arkadaşları bu anı kameraya aldı. Arkadaşları, balıkçıya “Çek, çek Allah’ını seveyim, helal olsun be” diyerek destek olup tebrik etti.
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