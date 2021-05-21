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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Olta balıkçıları yağmur dinlemedi

Olta balıkçıları yağmur dinlemedi

Sahilden görüntü

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Olta Balık Tutma 

-Balık tutanlardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan sağanak yağmura rağmen sahile gelen olta balıkçıları, balık tutmaya devam etti. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı.
Yağmurun haberci olan kara bulutların ortaya çıkmasının ardından Sarıyer’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Yeniköy sahiline gelen olta balıkçıları ise yağmura aldırış etmeden balık tutmayı sürdürdü.
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