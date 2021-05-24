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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ölmek üzere olan yaralı kedinin başında bekledi

Ölmek üzere olan yaralı kedinin başında bekledi

kedinin can çekişen arkadaşının başından ayrılmaması detay

( MALATYA ) MALATYA

Cep Telefonu 


- Malatya’da aracının çarpması sonrası can çekişen arkadaşının başından ayrılmayan kedi, görenleri duygulandırdı.Malatya’nın Battalgazi ilçesi Çöşnük mahallesinde bir araç yolun karşısına geçmek isteyen kediye çarptı. Araç sürücüsü yaralı kediye müdahale etmeyerek olay yerinden ayrıldı. Başka bir kediyse yaralı arkadaşının başına gelerek, can çekiştiği anlarda yanından ayrılmadı. Görenleri duygulandıran anlar bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.
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