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Ölmek üzere olan kaplumbağaya can suyu
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ölmek üzere olan kaplumbağaya can suyu

Ölmek üzere olan kaplumbağaya can suyu

kaplumbağa su verilme anı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Ölmek üzere olan kaplumbağa üzerine su dökülerek kurtarıldı İSTANBUL

Su Aşı 


- İstanbul'da son günlerde görülen aşırı sıcaklardan etkilenen bir kaplumbağa hareketsiz kaldı. Kaplumbağayı gören vatandaşlar üzerine su dökerek hayata döndürdü. İstanbul'da son günlerde etkili olan aşırı sıcaklardan dolayı Arnavutköy'de bir kaplumbağa hareketsiz ve baygın şekilde kaldı. Kaplumbağanın o halini gören vatandaşlar bidonlar ile su dökerek kaplumbağanın yaşamasını sağladı. Su döküldükçe hareketlenen kaplumbağanın o hallerine sevinen vatandaşların konuşmaları ise videoya yansıdı.
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