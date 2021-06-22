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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ölmeden önce 'eşyalarımı almayın' diye not bıraktı

Ölmeden önce 'eşyalarımı almayın' diye not bıraktı

Şakar’ın cansız bedenin yerde yatması

Dalgıç Polis Sudan Sulama Kanalı Cep Telefonu Irak 

-Polisin çalışma yapması
-Şakar’ın kıyafetleri ve cep telefonu görüntüsü
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) - Ölmeden önce "eşyalarımı almayın" diye not bıraktı- Adana’da dün atladığı sulama kanalında cesedi bulunan gencin, “cep telefonumu ve kıyafetlerimi almayın intihar ettim” notu bıraktığı ortaya çıktı ADANA

- Adana’da dün atladığı sulama kanalında cesedi bulunan gencin, “cep telefonumu ve kıyafetlerimi almayın intihar ettim” notu bıraktığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Huzurevileri Mahallesi Mavi Bulvar’da yürüyüşe çıkan bir kişi sulama kanalında, bir gencin çırpındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen dalgıç polisler kanala girip genci çıkardı. Su Altı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polislerce sudan çıkartılan cesedin, Ahmet Birkan Şakar’a (17) ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şakar'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şakar’ın, bulunduğu yerden yaklaşık 300 metre geride köprü yanında kıyafetlerinin olduğu görüldü.
Polis gençten geriye kalan terlik, cep telefonu ve parasını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında Şakar’ın cep telefonunu inceleyen polis, gencin, “Kıyafetlerimi, eşyalarımı, cep telefonumu almayın intihar ettim” notu bıraktığını belirledi. Öte yandan ailesinin, bir süre önce Şakar için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. (FKE-
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