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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ölen eşe son bakış yürek burktu

Ölen eşe son bakış yürek burktu

Olay yerinden görüntüler

Güvenlik Önlemi Kalp Krizi Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Kışla 

-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntüler
-Cenazenin araca konması
-Zümrüt İnci'nin eşine bakması
-diğer detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL)- Kayseri'de oturduğu binanın bahçesinde yürüyüş yapan yaşlı şahıs dinlenmek için oturduğu banktan kalkamadı KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oturduğu binanın bahçesinde yürüyüş yapan yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu bankta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Evlerinin balkonundan ölen eşini izleyen kadının bakışları ise görenlerin yüreğini burktu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Tunca Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Arif İ. (79) oturduğu binanın bahçesinde yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyüş yapan Arif İ., dinlenmek için banka oturdu. Burada fenalaşan yaşlı adam, yere yığıldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arif İ.'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Eşine son bakışı yürekleri dağladı Öte yandan, bu sırada evlerinin balkonundan olup biteni izleyen Arif İ.'nin eşi Zümrüt İ.'nin ölen kocasına bakışları, görenlerin yüreğini burktu. Arif İ.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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