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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Öldürülen Tuğçe Duman son yolculuğuna uğurlandı

Öldürülen Tuğçe Duman son yolculuğuna uğurlandı

Çeralan Mahallesi mezarlığı

Cenaze Köy Mezarlığı Pompalı Tüfek 

-Cenazenin defnedilmesi
-foto

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde önceki gece Melek Elşemo adlı kadın ile birlikte pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunan Tuğçe Duman'ın (27) cenazesi Saimbeyli ilçesinde toprağa verildi.
İlçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde dün pompalı tüfekle vurularak öldürülen Tuğçe Duman (27) ve dayısının imam nikahlı eşi Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan teslim alındı. 3 çocuk annesi Tuğçe Duman'ın cenazesi Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesinde köy mezarlığına defnedildi. Aile yakınlarının katıldığı ve pandemi tedbirlerinin uygulandığı cenazede Tuğçe Duman’ın ailesi göz yaşlarına boğuldu. Melek Elşemo'nun cenazesi ise toprağa verilmek üzere Kayseri'ye götürülmüştü. (BRL-
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