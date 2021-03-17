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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar

Öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundular, tek yürek olamadılar

Saygı Duruşunda bulunmak üzere dışarıya çıkan avukatlar

Ayrımcılık Saygı Duruşu Sanık Avukatları Havai Fişek Havai Fişek Fabrikası 

-Salon önünde toplanan avukatlar
-Müşteki avukatının karşı avukatlara müsaade edin dediği anlar
-Müşteki ve sanık avukatlarının ayrı ayrı saygı duruşunda bulunması

( SAKARYA )- Havai fişek fabrikası patlama davasında salon önünde ilginç dakikalar- Müşteki avukatları, sanık avukatlarını saygı duruşunda yanlarında istemedi SAKARYA

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evdeki şahıs tarafından öldürülen genç avukat için Sakarya’da görülen havai fişek fabrikası davasına katılan avukatlar tarafından saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşuna geçileceği esnasında ise müşteki avukatı, sanık avukatlarını aralarında istemedi. Müştekiler ve avukatlarından ayrı noktada saygı duruşunda bulunan sanık avukatları ise meslektaşlarının verdiği tepkiyi kınadıklarını belirtti.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evdeki şahıs tarafından öldürülen genç avukat için Sakarya’da görülen havai fişek fabrikası davasına katılan avukatlar tarafından saygı duruşunda bulunulmak üzere salon dışına çıkıldı. Bu esnada ise müşteki avukatı Can Atalay, aralarında bulunan sanık avukatlarına, “Bize müsaade edin, biz kendi aramızda yapacağız” söyleminde bulundu. Bunun üzerine sanık avukatları ayrı bir noktada saygı duruşuna eşlik etti.Saygı duruşu öncesinde konuşan müşteki avukatı Can Atalay, “Dün bir meslektaşımız görevi sırasında, görev yaptığı için öldürüldü. Hiç kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diye biz buradayız, bu işçiler hiç kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diye buradalar. Şimdi 1 dakika sessiz kalıyor ve saygı duruşunda bulunuyoruz” dedi.
Meslektaşları için ayrı yerlerde saygı duruşu yapılmasından dolayı yapılan ayrımcılıktan üzüntü duydukların belirten sanık avukatları, duruma tepki gösterdiklerini ifade ettiler. Yapılan saygı duruşu sonrasında duruşmaya 45 dakika ara verildi.

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