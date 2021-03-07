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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Öldürülen kadınların isimleri formalarda

Öldürülen kadınların isimleri formalarda

HAZIRLANAN VİDEO

( MANİSA ) MANİSA

Ayetler Sosyal Medya Forma Cinayet 


- Turgutlu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel bir video hazırlandı. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ile birlikte hazırlanan videoda kadına yönelik şiddet ve cinayetleri vurgulanırken öldürülen kadınların isimlerinin formalarda yazması dikkat çekti. Turgutlu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel bir video hazırlandı. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ile birlikte hazırlanan videoda kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekildi. Turgutlu Belediyesi ve Başkan Çetin Akın’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, öldürülen kadınların isimleri Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takım formalarında yer aldı. Başkan Çetin Akın videonun sonunda “Biz bu takımı sadece parkede mücadele etmesi için değil, tüm kadınların hayattaki mücadelesi adına kurduk” ifadelerini kullandı.
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