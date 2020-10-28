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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Öldürülen genç kız ve annesinin cenazeleri Bursa’ya gönderildi

Öldürülen genç kız ve annesinin cenazeleri Bursa’ya gönderildi

Boş tabutların indirilmesi

Genç Kız Polis Cenaze Polis Ekipleri 

-Tabutların araca yüklenmesi
-Hastaneden detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da ayrıldığı eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kız ve annesinin cenazeleri memleketleri Bursa’nın Osmangazi ilçesine gönderildi. Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büşra Gizem Güzelsoy (27) nişanlısı olan Ömer İ.’den ayrıldı. Güzelsoy, polise giderek Ömer İ.’den şikayetçi oldu ve koruma kararı aldırmak için başvuruda bulundu. Olayın meydana geldiği saatte Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi Gülya Barutçu’nun (48) içinde bulunduğu 55 SE 617 plakalı otomobilin yanına gelen Ömer İ., anne ve kızı defalarca ateş ederek öldürdü. Anne ve kızı öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlı da, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Nurullah Sokak’ta, polis ekiplerinin uzun ikna çabasına rağmen başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Olayın ardından anne ve kızının cenazeleri Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızının cenazeleri memleketleri olan Bursa’nın Osmangazi ilçesine gönderilmek üzere yola çıktı. (RÇ-FM-
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