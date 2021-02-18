Öldürülen baba ve oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı

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( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’de yaşanan vahşet öncesi baba oğul böyle görüntülendi ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de anne baba ve çocuğun öldürülmesiyle ilgili yaşanan cinayet öncesinde baba ve oğlun son görüntüleri ortaya çıktı. Eskişehir’de iki gün önce meydana gelen olayda Emel Tokkal eşi İlkay Tokkal ve oğlu Doruk Tokkal evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis ekipleri olayla ilgili şüphelinin yakalanması için özel ekip kurarken cenazeler otopsilerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi. Olayda hayatını kaybeden baba İlkay Tokkal ile oğlu Doruk Tokkal’ın öldürülmeden saatler önce görüntüler ortaya çıktı. Baba ve oğlu bir telefon dükkanın da ellerinde tablet ile görüntülere yansıdı. Baba İlkay Tokkal, bir süre oğlunu kucağına aldığı ardından yere bırakarak küçük çocuğun dükkan içinde gezdiği son görüntüler görenlerin yürekleri dağladı. Öte yandan aileye ait ortaya çıkan başka bir görüntüde ise, doğum günü kutladıkları görülüyor. Anne Emel baba İlkay ve çocukları Doruk Tokkal’ın mutlu görüntüleri sevenlerinde hatıra olarak kaldı.



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