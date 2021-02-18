Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Öldürülen ablası için estetisyen kardeşin 'annem annem feryadı'

Öldürülen ablası için estetisyen kardeşin 'annem annem feryadı'

Morg detay

Kadın Cinayetleri Küçük Kız Diyetisyen Kız Kardeş Sağlık Ekipleri 

-Cenaze aracı detay
-Yakınlarının morga yürümesi
-Ağlayanlar detay
-Nurdan Kaçar'ın ağlaması
-Gözde Demirkaynatan'ın ağlaması
-Kadınların konuşması
-Nevcihan Demirkaynatan röportaj
-Gözde Demirkaynatan konuşma
-Cenaze aracının ayrılması
-detay

( ANTALYA ) Öldürülen ablası için estetisyen kardeşin 'annem annem feryadı"- Doktor kocası tarafından öldürülen diyetisyen kadının cenazesi gözyaşları içinde morgtan alındı- Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar gözyaşlarına boğuldu- Diyetisyenin estetisyen kız kardeşi Gözde Demirkaynatan gözyaşları içinde:- "Yaşarken öldüm o benim annemdi" ANTALYA

- Antalya’da dün doktor eşinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı. Gözyaşlarının sel olduğu morg önünde diyetisyenin kız kardeşi Gözde Demirkaynatan,”Yaşarken öldüm o benim annemdi" dedi.
Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda kreşten eve gelen küçük kıza kapıyı açan olmadı. Küçük kız karşı dairedeki anneannesinin yanına geçti. Annaanne Nurdan Kaçar, yedek anahtarla girdiği evde damadı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58) ve Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) kanlar içinde yerde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morgta yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı. Anne Nurdan Kaçar ve diyetisyenin kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan güçlükle ayakta durabildi. "Yaşarken öldüm" Yakınları tarafından sakinleştirilen Gözde, 'annem annem' diye ağladı. Gözde Sema Demirkaynatan, "Yaşarken öldüm. O benim annemdi. Annem annem annem” diye ağladı. Gözde Sema Demirkaynatan’ın kayın validesi Nevcihan Demirkaynatan ise, “Katledildi, buradan devletimize sesleniyorum. Artık kadın cinayetlerine artık dur desinler. Bu işe bir son versinler. İllaki kendi canlarımı yanması mı gerekiyor” diye konuştu.
Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesinin Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı