-Cenaze aracı detay

-Yakınlarının morga yürümesi

-Ağlayanlar detay

-Nurdan Kaçar'ın ağlaması

-Gözde Demirkaynatan'ın ağlaması

-Kadınların konuşması

-Nevcihan Demirkaynatan röportaj

-Gözde Demirkaynatan konuşma

-Cenaze aracının ayrılması

-detay



( ANTALYA ) Öldürülen ablası için estetisyen kardeşin 'annem annem feryadı"- Doktor kocası tarafından öldürülen diyetisyen kadının cenazesi gözyaşları içinde morgtan alındı- Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar gözyaşlarına boğuldu- Diyetisyenin estetisyen kız kardeşi Gözde Demirkaynatan gözyaşları içinde:- "Yaşarken öldüm o benim annemdi" ANTALYA



- Antalya’da dün doktor eşinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı. Gözyaşlarının sel olduğu morg önünde diyetisyenin kız kardeşi Gözde Demirkaynatan,”Yaşarken öldüm o benim annemdi" dedi.

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda kreşten eve gelen küçük kıza kapıyı açan olmadı. Küçük kız karşı dairedeki anneannesinin yanına geçti. Annaanne Nurdan Kaçar, yedek anahtarla girdiği evde damadı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58) ve Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) kanlar içinde yerde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morgta yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesi yakınları tarafından morgtan alındı. Anne Nurdan Kaçar ve diyetisyenin kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan güçlükle ayakta durabildi. "Yaşarken öldüm" Yakınları tarafından sakinleştirilen Gözde, 'annem annem' diye ağladı. Gözde Sema Demirkaynatan, "Yaşarken öldüm. O benim annemdi. Annem annem annem” diye ağladı. Gözde Sema Demirkaynatan’ın kayın validesi Nevcihan Demirkaynatan ise, “Katledildi, buradan devletimize sesleniyorum. Artık kadın cinayetlerine artık dur desinler. Bu işe bir son versinler. İllaki kendi canlarımı yanması mı gerekiyor” diye konuştu.

Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesinin Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.



loading...