Öldürdüğü yakın arkadaşının ailesinden helallik istedi



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde husumetlisi olduğu kişinin yazıhanesine giden ve yere ateş ederek arkadaşının ölümüne sebebiyet veren şahıs olayın kaza olduğunu iddia ederek, "Benim Ramazan’a da evlatlarına da ciğerim yanıyor. Eşi ve çocuklarının haklarını helal etmesini istiyorum” dedi.

Olay, 17 Mart çarşamba günü Körfez ilçesi Atalar Mahallesi’nde akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençosman Y., husumetlisi olduğu Hasan E.’nin yazıhanesine konuşmak için gitti. Konuşma sırasında aralarında çıkan tartışma sonucu havaya ve yere ateş eden Gençosman Y.’nin mermileri, o sırada yazıhanede bulunan yakın arkadaşı Ramazan Ece’ye isabet etti. Ramazan Ece olay yerinde ağır yaralanırken, Gençosman Y., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ece hayatını kaybederken, polis ekiplerinin çalışması sonucu Gençosman Y., yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Ben silah çıkaracağını düşündüğüm için klimaya tek sefer ateş ettim” “Kasten öldürme” suçundan yargılanan Gençosman Y., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar, öldürülen Ramazan Ece’nin ailesi ve sanık Gençosman Y., katıldı.

Duruşmada savunma yapan Gençosman Y., “Bir kaç işyeri almak istediğimde Erdoğan T. ve Hasan E. benden önce davranarak bu yerleri aldılar. Ayrıca benim hakkımda ileri geri bazı sözler söylediklerini duydum. Bunun üzerine kendileri ile konuşmak için bunlara ait birlikte işlettikleri işyerine gitmeye karar verdim. Hasan’ın belalı olduğunu bildiğim için üzerime ruhsatsız tabancamı da aldım. Gittiğim işyeri kalabalıktı. Ben işyerinden Hasan’ı dışarı çağırdım. Gelmek için hareketlendi, yanındakiler bırakmadı. Hasanın yanında bulunan Erkan Y. ve Murat A., ‘Bizim yanımızdan adam mı alıyorsun’ diye söylendiler. Bunlar benim üzerime de yürüdüler. Bunlar böyle davranınca ben de kendimi korumak amacıyla yere bir el ateş ettim. Oturdular, sustular. Ben yazıhanenin içinde girişte ateş ettim. Bu ateş etmem kimseye zarar vermedi. Hasan kalkacaktı, montunu alacaktı. Erdoğan T. ayağa kalktı. Yazıhane de seninle de konuşalım diye söylendim. Hasan o sırada elini çekmeceye attı. Ben silah çıkaracağını düşündüğüm için klimaya tek sefer ateş ettim. Klimanın köşesine değdi. Hasan başka bir kapı daha var. Oraya girmek için hamle yaptı ve oraya girdi. Bu arada arkamdan biri beni çekti. Onun kim olduğunu görmedim” dedi.

“Eşi ve çocuklarının haklarını helal etmesini istiyorum” Erdoğan T.’nin kendisinin yakasından ve bileğinden tuttuğunu söyleyen Gençosman Y., “Murat da boynuma sarıldı. Beni dışarıya çıkarmaya elimden silahı almaya çalıştılar. Bu arada boğuştuk, arkada bir kişi daha vardı ancak kim olduğunu bilmiyorum. Bu karmaşa sırasında elimdeki silah bir el daha patladı, yazıhanede 3-4 kişi daha vardı. Ben Ramazan Ece’yi yazıhanede hiç görmedim. Kendisi benim abim, dostumdur. Her gün kendisiyle görüşürdüm. Benim zarar görmemi istemediği için gelip beni tutan kişilerden biride o olabilir. Yazıhanenin neresindeydi görmedim. Silah 3. Kez patladıktan sonra şahıslar beni bıraktı. Yazıhanenin dışına çıktık ayaküstü burada Hasan ve Erkan ile aramızda tartışma oldu. ‘Az kalsın vuruluyordum’ diye bir ses duydum ancak olayı görmedim. Maktulün vurulduğu anı da görmedim. Vurulan olsa olsa benimle tartışan insanlardandır diye düşündüm oradan ayrılarak İstanbul yoluna gittim. Silah üzerimdeydi, 5 tane daha mermi vardı. Arkadaşımda kaldım durumu ona anlattım. İkinci gün olayı internetten öğrendim Ramazan’ın öldüğünü anladım benim kendisiyle bir alıp veremediğim yoktur durumuna üzüldüm olay bu şekilde meydana gelmiştir. Benim Ramazan’a da evlatlarıma da ciğerim yanıyor. Benim Ramazan ile alıp veremediğim yoktur, eşi ve çocuklarının haklarını helal etmesini istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme ertelendi Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatların süre talep etmeleri üzerine duruşmayı erteledi. (FK-GY

