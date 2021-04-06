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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Öldü sanılmıştı, çay içip çarşıya gittiği anlaşıldı

Öldü sanılmıştı, çay içip çarşıya gittiği anlaşıldı

Arama çalışmaları arşiv

( DENİZLİ )- Herkes onu barajda ararken o mahalle kahvehanesinde çay içip çarşıya gitti DENİZLİ

Baraj Gölü Kahvehane Cüzdan Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Denizli’de bir kişi, kıyafet ve eşyalarını baraj gölünün kıyısına bırakarak ortalıktan kayboldu. Polis, AFAD, itfaiye ekipleri ve yakınları onu baraj gölünde ararken, onun mahalle kahvehanesinde çay içtiği ve ardından minibüse binerek çarşıya gittiği belirlendi. Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bayram Özden, bir süre önce Vali Recep Yazıcıoğlu Barajına geldi ve bir daha haber alınamadı. Aile üyelerinin cep telefonu ile aradığı Özden’e ulaşamamaları üzerine baraj gölüne gelerek aramaya başlatıldı. Özden’i arayan yakınları kısa süre sonra cep telefonu, cüzdanı ve kıyafetlerinin baraj gölünün kıyısında buldu. Aile üyelerinin polis ekiplerini arayarak ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri balık adamlar ile baraj gölü içerisinde AFAD ve polis ekipleri ise baraj gölünün kıyısında arama çalışması başlattı. Baraj gölüne atlayarak intihar ettiği düşünülen Özden’in kıyafet ve eşyalarının bulunduğu bölgede çalışmalar yapılırken, onun elbiselerinin bir bölümünü çıkardıktan sonra baraj kenarından yürüyerek mahallede bulunan bir kahvehanede çay içtiği tespit edildi. Yapılan araştırma neticesinde Özden’in en son olarak kent merkezine gelmek üzere Karakurt- Bayramyeri minibüsüne bindiği öğrenildi.
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