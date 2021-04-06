Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu

Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu

- Sosyal medyada yayınlanan video

Sosyal Medya Nüfus Cüzdanı Makam Aracı Kız Kardeş 2009 Yılı 

-- Aile ile kavuşmanı anı
-- Yakınları ile röportaj
-- Köksal Kasapoğlu ile röportaj
-- Genel detaylar

( ERZURUM -ÖZEL)- Sosyal medyada videosu paylaşıldı, 15 yıl sonra ailesine kavuştu ERZURUM

- Erzurum’da 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul’a giden Köksal Kasapoğlu, sosyal medyada bir vatandaş tarafından videosu paylaşılınca yıllar sonra evine döndü. Anne, video sayesinde öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu. Erzurum’un Tortum’a bağlı Şenyurt Mahallesinde yaşayan 40 yaşında ki Köksal Kasapoğlu 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul’a geldi. İstanbul'da bir yakınının ayakkabı dükkanında bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılan Kasapoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Kasapoğlu ailesi nüfus cüzdanı olmayan çocuklarının öldüğü yönünde haberler aldı. 15 yıl boyunca küçük bir barakada hayatını devam ettiren Kasapoğlu’nun yanına Ercan Güven isimli bir vatandaş gitti. Cep telefonu ile çekim yapan Güven, Köksal Kasapoğlu’nun durumunu anlattığı videoda vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu. Videonun kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine onu tanıyan ve köylüsü olan şuna ki Samsun'un Ladik Kaymakamı Adem Eser, durumu ailesine bildirdi. Yetkililerin devreye girmesiyle Kasapoğlu’nun yaşadığı yere gidildi. 40 yaşındaki Köksal Kasapoğlu yaşadığı yerden alınarak Erzurum'daki ailesine getirildi.
Öldü sandığı oğluyla 15 yıl sonra karşılaşan anne Fatma Kasapoğlu ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Köksal Kasapoğlu’nun dayısının oğlu Murat Akpınar, “Çok sevinçliyiz, kardeşimize kavuştuk. Onun heyecanını yaşıyoruz. Biz 2009 yılında bir kayıp ilanı verdik. Ulaşamadık bir türlü. Geçenlerde sosyal medyaya bir videosu düştü. Şuanda çok sevinçliyiz” diye konuştu.
Kasapoğlu’nun dayısının oğlu Köksal Pişkin ise “Yaklaşık 15 yıldır kayıptı. Biz birkaç kez aramaya çıktık, ulaşamadık kendisine. Tortum Belediye Başkanı bizim haberimiz olmadan videodan sonra özel makam aracıyla giderek sağ salim aldı getirdi kardeşimizi. Kavuştuğumuz için çok mutluyum” dedi.
15 yıl sonra ailesine kavuşmanın heyecanını yaşayan Köksal Kasapoğlu, “Beni buraya getiren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Orada yaşadığım şeyler biraz karışıktı. Son zamanlarımı da hatırlamıyorum. Bundan sonra ki ilerleme önemli benim için. Yıllardır bugünü bekliyordum. Özlemiştim ailemi bir türlü ulaşmak mümkün olmadı. En sonunda kavuştuk. İnşallah belediyemizde bana iş verecekler. Artık anneme ve kız kardeşime çalışıp bakacağım. 15 yıl annemin duası bana yetti” şeklinde konuştu.
(ST-ÖB)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement