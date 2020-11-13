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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Okuyup meslek sahibi olacak çocukları dağa kaçırdılar

Okuyup meslek sahibi olacak çocukları dağa kaçırdılar

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü Umutlu 

-Fotoğraflardan görüntü
-Hatice Levent röportaj
-detay görüntü

( DİYARBAKIR )- HDP önünde evlat nöbetine devam eden Hatice Levent:- "Benim yavrum okuyacaktı, evladımın elinden kalemi aldınız, silahı verdiniz" DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 438’inci gününe girdi. Kızını bekleyen Hatice Levent, “Benim yavrum okuyacaktı, evladımın elinden kalemi aldınız, silahı verdiniz” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 438'inci gününe girdi. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuyan kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızını okutacağını dile getiren acılı anne, terör örgütünün evladını kaçırdığını vurguladı. Levent, "Bizim suçumuz acaba ne, benim yavrum okuyup bana bakacaktı. Benim evladımın elinden kalemi aldınız, eline silahı verdiniz, ne istediniz yavrumdan. Kızımı almadan buradan gitmiyorum, Fadime'mi bana verin, HDP ve PKK denilen lanetler bizim evlatlarımızdan ne istediniz. Yeter bu çektirdiğiniz zulüm. Ne olur yavrum beni görüp duyuyorsan gel, kaç gel devlet arkamızda, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız arkamızda kaçın gelin. Hepiniz el ele tutun o dağlardan inin yavrum" dedi.

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