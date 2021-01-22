Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler

- Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler

Belge dağıtımından görüntüler

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Öğretmenlik Yüz Yüze 

-Öğrencilerden Röportaj
-Velilerden Röportaj
-Abdullah Öğretmenden Röportaj

( AFYON KARAHİSAR)- 13 öğrenci uzaktan eğitimle okuma yazmayı öğrendi- Sınıf öğretmeni evlerini dolaşıp okuma yazmaya geçen öğrencileri belge ve madalya ile ödüllendirildi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bu yıl 1. sınıfa yeni başlayan ancak koroanvirüs (Covit-19) pandemesi dolayısı ile yüz yüze eğitim alamayan 19 öğrenciden 13’ü EBA üzerinden aldıkları uzaktan eğitime ile okumayı sökmeyi başardı. Okuma yazmaya geçen öğrencilere başarı belgeleri ve madalyaları öğretmenleri tarafından takdim edildi İhsaniye Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, koronadan dolayı yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından yurt genelindeki milyonlarca öğrenci gibi uzaktan eğitime geçti. Uzaktan eğitimle okuma ve yazmayı öğrenen 1-A sınıfı öğrencileri belgelerini sınıf öğretmenleri Abdullah Güngör’ün elinden aldı. Güngör, öğrencilerin evlerine dolaşarak hazırladığı başarı belgelerini ve madalyalarını öğrencilerine takdim etti. Uzaktan eğitim sürecinde 19 öğrenciden 13’ünün katılabildiğini kaydeden Abdullah Güngör, “Maalesef alt yapı ve internet sıkıntısı yüzünden eğitime 13 öğrencimiz katılabildi. Bu öğrencilerimizin hepsi okuma yazmaya geçti, ben de çocuklarıma bir sürpriz olsun diye onlara madalya ve belgesini evlerine getirip teslim ettim, ailelerine de teşekkür belgesi verdim. Bu süreçte aileleri de çok büyük destek verdiler. Hem evde annelik babalık görevi yaptılar, hem de öğretmenlik görevi üstlendiler, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Öte yandan, okuma yazmaya geçen öğrencilerin aileleri Güngör'e teşekkürlerini sundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı