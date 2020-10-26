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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Okuma yazma bilmeyen çobanı, yurt dışı vaadiyle dolandırdılar

Okuma yazma bilmeyen çobanı, yurt dışı vaadiyle dolandırdılar

-polis ekipleri detay

Polis Polis Merkezi Yurt Dışı Polis Karakolu Polis Ekipleri 

--murat altınay röportaj

( SİVAS ) -- Sivas’ta çobanlık yapan Murat Altınay, yurt dışı vadiyle 3 Bin TL dolandırıldı. SİVAS

- Sivas’ta çobanlık yapan Murat Altınay, yurt dışı vadiyle 3 Bin TL dolandırıldı. Okuma ve yazama bilmeyen çoban Murat Altınay, yaklaşık iki yıl önce bir şahıs tarafından yurt dışına işçi olarak götürülme vaadiyle kandırıldı. Altınay, dolandırıcı şahsa dönem dönem yurt dışı vaadi karşılığında ödeme yaptı. Altınay, iki yıllık süreçte yaklaşık 3 Bin Lirasını dolandırıcı şahsa kaptırdı. Altınay, bu günse parasını geri alacağı umuduyla ailesiyle birlikte kent merkezine geldi. Eşinin uyarıları sonrası okuma ve yazma bilmeyen çoban, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleriyse, Altınay’la görüşerek şikayetçi olması için polis karakoluna yönlendirdi. Altınay ailesi polis merkezine giderek dolandırıcı şahıstan şikayetçi oldu. Yurt dışı vaadiyle dolandırıldığını belirten Murat Altınay, “Seni yurt dışına götüreceğim dedi, götürmedi. Bu gün, yarın götüreceğim deyip götürmedi. Eşim durumu fark etti, engel oldu. Parayı verdim adamlar beni dolandırdı. Parayı bu gün vereceğim, yarın vereceğim dedi.
Parayı vermedi. Üç maaşımı dolandırdılar, o zaman Bin liraya çalışıyordum. Bir seneyi geçti benden böyle para aldı “ dedi.
(VK-GF-
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