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Okulun korumalıklarına sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Okulun korumalıklarına sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

Okulun korumalıklarına sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

Kurtarma anı

( BURSA ) BURSA

Amatör Kamera Bild Kamera Osmanpaşa Amatör 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde İmam Hatip Ortaokulunun bahçe duvarındaki korumalıklara kafası sıkışan çocuk İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sıkışan çocuğun kurtarılması amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olay İnegöl'ün Turgutalp mahallesinde eğitim öğretime devam eden Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. 6 yaşındaki Murat İ., okulun duvarındaki korumalıkların üzerinden geçemeyince, demirlerin arasından geçmeye çalıştı. Vücudu demirlerin arasından geçen çocuğun, kafası sıkıştı. Durumu gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, demirlerden birini keserek çocuğu kurtardılar. Olayı yaralanmadan atlatan çocuk evine gönderildi.
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