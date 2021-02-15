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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Okullarına kavuşan öğrenciler sevinç yaşadı

Okullarına kavuşan öğrenciler sevinç yaşadı

Tokat'ta köy okuluna öğrencilerin servisle getirilmesi

Kullar Öğrenciler Yüz Yüze 

-Sosyal mesafeye göre sıra olan öğrencilerin İstiklal Marşı okuması
-Öğrencilerin okullarına kavuştukları için yaşadıkları sevinci dile getirmesi
-Öğrencilerin sınıflarına alınması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta korona virüs salgını nedeni ile uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı. Tokat merkeze bağlı Kızılköy'de 8 derslikli Ata Yavalar ilkokulunda öğrenciler çevre köylerden servislerle okullarına getirildi.
Okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına göre sıra olan öğrenciler İstiklal Marşını okuyarak sınıflarına girdi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Elif Naz Saygılı (8), okullar açıldığı için yaşadığı sevinci dile getirerek, “Okulların açılacağını duyduğumda çok mutlu oldum. Gece uyuyamadım, gözüme uyku bile girmedi" dedi.
İlkokul öğrencisi Ada Özdemir (9) ise arkadaşlarını tekrar görmekten mutlu olduğunu belirterek, “Evde sürekli sıkılıyorduk. Okullar açıldığı için çok mutlu oldum” diye konuştu.
Tokat’ta, 447 okulda toplam 14 bin 169 öğrencimiz yüz yüze eğitime başladı.
Salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okullar, yüz yüze eğitime hazırlandı.
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