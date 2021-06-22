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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Okullarda ‘Cıvıl Cıvıl’ etkinliklerle 2 Temmuz’a kadar sürecek faaliyetler başladı

Okullarda ‘Cıvıl Cıvıl’ etkinliklerle 2 Temmuz’a kadar sürecek faaliyetler başladı

-Uygulamalı ders işlenmesinden detaylar

Kapanma Uttu Kullar Öğrenciler Okul Bahçesi 

--Öğrencilere ağaç dikilmesinin gösterilmesinden detaylar
--Öğrencilerin ağaç dikmesinden detaylar
--Murat Yıldız açıklama
--Öğrencilerin 5 Adım oynamasından detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif etkinlikler Kayseri’de de başladı.
Bakanlığın açıklamalarının ardından ilk etkinlik gününde Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Fatoş Büyükkuş İlkokulu öğrencileri, TEMA Vakfı il yöneticileri ile birlikte ağaç dikmeyi öğrendi. Sınıflarda etkinlikler ile ders işleyen öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde çeşitli faaliyetler ile akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda bilgilendiriliyor. Her gün başka etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Fatoş Büyükkuş İlkokulu Müdürü Murat Yıldız, “Biliyorsunuz 18 Haziran’da çocuklarımız dijital ortamdan karnelerine ulaştılar. 18 Haziran - 2 Temmuz arasında çocuklarımızla kadar hem akademik hem de sosyokültürel sportif faaliyetler yapma planlarımız var. Bakanlığımız bu noktada bizlere ışık tuttu çok sağ olsunlar. İl Milli Eğitim Müdürümüzün de bu konularda çok bizi destekleyici çalışmaları var. Biz de bugün TEMA Vakfı’nın il yöneticileri ile beraber bir fidan dikme etkinliği yapıyoruz. Tabi bunlar bugün için sadece. Başka günlerde başka faaliyetler de yapacağız. Şimdi çocuklarımız temassız oyunlarımız var. Onları göstereceğiz. Hemen yanımızda bir tenis kortumuz var ve çocuklarımız orada tenis oynuyorlar. Bu tür etkinlikleri 2 haftaya yayarak, çocuklarımızın bilgilenmesini, eğlenerek öğrenmesini, birbiri ile kaynaşmasını sağlıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Biliyorsunuz salgın sürecinde çok ciddi bir evde kapanma süreci yaşadı çocuklarımız. Bu sayede çocuklarımızı eğlendirmek, güldürmek ve birbirleri ile kaynaştırmaya gayret gösteriyoruz” dedi.
Öğrenciler ağaç dikme etkinliğinin ardından okul bahçesinde geleneksel ‘5 Adım’ oyunu oynadı. (EK-TB-
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