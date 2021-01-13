Okullar uzaktan eğitime geçti, İzmirli öğretmen küçükbaş hayvan beslemeye başladı

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( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK



- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan İzmirli Erhan Topuz isimli öğretmen, pandemi nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi sonrası kiracısı olduğu aileye yardım etmek amacıyla kendi ahırını yapıp koyun ve keçi beslemeye başladı.

Beytüşşebap'a bağlı Pirinçli köyü Kavaklı Mahallesindeki okulda görevli İzmirli coğrafya öğretmeni Erhan Topuz, korona virüs salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesinin ardından kiracısı olduğu aileyle beraber koyun ve keçi beslemeye başladı.

Köy hayatına uyum sağlayarak keçi ve koyun besleyen Topuz, aynı zamanda öğrencilerini de ihmal etmiyor. Topuz sabahın ilk ışıklarıyla kalkıp eşi ölen ev sahibiyle beraber saman ve su hazırlayarak ahırdaki hayvanlarına yem veriyor. Koyun ve keçilere gözü gibi bakan öğretmen Topuz, köy hayatına tam anlamıyla uyum sağladığını ifade etti.

Topuz, "1994 İzmir doğumluyum. 2 yıldır burada kalıyorum. İzmirli olmama rağmen köy hayatına alıştım. Pandemi nedeniyle okullar kapanınca bu işe girdim. Ev sahibi olan teyzemizle beraber bu işi yapıyorum. Pandemi sürecinde sabah erkenden uyanıyorum. Hayat ve iş akışıma engel olmayacak şekilde işime odaklanıyorum. Çok mutluyum" dedi.

Ev sahibi olan Hazal Özdemir de "Erhan Topuz benim oğlum gibidir. Burada bizimle beraber kalıyor. Sürekli hayvancılıkla uğraşmak istediğini söylüyordu. Son olarak gidip koyun keçi aldı. Beraber ahır yaptık ve burada besliyoruz. Maddi durumum yok devletimizden bana yardım edilmesini istiyorum. Eşim vefat etti. Çocuklarıma ben bakıyorum. Erhan sabahleyin benimle beraber bu işi yapıyor buraya çok alıştı" diye konuştu.

Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve veteriner hekim Murat İnan da "Ülkemizin her yeri bizim için önemlidir. Erhan hocamız telefonla ulaşarak bilgiler almak istediğini söyledi.



Bir yıla yakındır konuşuyoruz ve kendisine yardım ediyoruz. Bugün Uludere’den geldim. Pandemiden dolayı ben geldim ve aşıları yaptım. Aynı zamanda gebelik testlerini yaptım hayvanların hepsi gebe ve çok sağlam. Öğretmenimizi kutluyoruz" şeklinde konuştu.

(SG-YRT-



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