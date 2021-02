Okullar açılırken bu önlemlere dikkat

--Ders işlenirken detay

--Alınan tedbirlerden detay

--Serkan Can Zengin ile röportaj

--Genel detay



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin,- “Ailelerin HES kodu işlenmeli”- “İlk hafta öğrencilere korunacakları yöntemler anlatılmalı” ESKİŞEHİR



- Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala alınabilecek tedbirler hakkında uyarılarda bulundu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında online yapılan derslerin yüz yüze yapılması için milyonlarca veli ve öğrenci gün sayıyor. Eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasından tedirgin olan veliler verilecek kararlara ve tedbirlere kilitlenmiş durumda. Yüz yüze eğitimde öğrencilerin korona virüsten korunması için ise okullarda tedbirler tamamlanmış durumda. Öğrencilerin ve öğretmenlerin rahat bir eğitim sezonu geçirmesi için okullarda alınabilecek tedbirler hakkında konuşan Eğitimci Serkan Can Zengin, konuyla ilgili alınabilecek farklı tedbirleri anlattı. “Ailelerin HES kodu okullara işlenmeli” Okula gelen öğrencilerin yanı sıra aile bireylerinin HES kodlarının da okullarca kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Zengin, “Bu dönem çok önemli bir dönem. Okulların açılmasıyla beraber yaklaşık 4 milyon öğrenci ilkokullarda derse başlayacak. 4 milyon öğrenci, 4 milyon anne ve baba demek. Bu süreçte okullara ve öğretmenlere büyük görev düşüyor. Şu anda yapacağımız en önemli şeylerden birisi, öğrencilerin HES kodlarıyla temaslı olup olmadıklarını okullar açılmadan önce bakmak. Bazen temaslı olup da bilmeyen olabiliyor veya bunu söylemeyen olabiliyor. Her sınıf öğretmeninin kendi öğrencilerinin anne ve babalarının HES kodlarını alı e-devlet üzerinden taramaları gerekiyor. Kolaylıkla bir liste halinde tarama yapılabilir. Sonrasında ise öğretmenler bunu her sabah veya akşam tekrarlayarak kontrolü sağlayabilir” diye konuştu.

“İlk hafta öğrencilere korona virüsten korunma yolları anlatılmalıdır” Öğrencilerin hemen yüz yüze eğitime başlamasının yanı sıra uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmasının fayda sağlayacağını belirten Serkan Can Zengin, konuşmasının devamında ise alınacak önlemler hakkında şunları söyledi: “İlk hafta seyreltilmiş olarak başlayacak. Her sınıf 2 gün derse gelecek. İlk haftanın bu 2 gününde akademik olarak ders işlemek yerine uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçiş sürecinin bir antrenmanı yapılması lazım. Her öğrenci yüz yüze eğitimde okulda ne yapmalı, nasıl hareket edilmeli, nelere dikkat edilmeli öğrenmesi lazım. Sadece söylemle değil uygulamalarla gösterilmesi gerekiyor. Başlayacak yaş grubu 10 yaş altı olduğu için bu gruba bir şeyi söylemek yerine uygulatmak her zaman daha verimli olacaktır. Öğretmenlerin 1 Mart haftasını uyum haftası olarak değerlendirmesi lazım. Sınıflarda şöyle bir durum var; öğrenciler sabit oturduğu için bulaştırma ihtimali düşük. Asıl problem teneffüsler ve serbest zamanlarda başlıyor. Öğretmenlerin ve okulların serbest zamanları iyi kontrol altına almaları lazım. Bu yüzden gözetmenlik yapacak personelin, idarecilerin süreci iyi yönetmesi lazım.”



loading...