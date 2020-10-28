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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Okuldan klima çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Okuldan klima çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Hırsızlık anına ait güvenlik kamera görüntüsü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Ya Sonra Akalan Kamera Hırsız 


- Gaziantep’te bir okulun klimalarını çalan 2 şüpheli yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba mahallesinde bulunan 1 okulun 2 adet klimasının çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek yakalayarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AD-SD-
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