Okuldan klima çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

- Gaziantep’te bir okulun klimalarını çalan 2 şüpheli yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba mahallesinde bulunan 1 okulun 2 adet klimasının çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek yakalayarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AD-SD-
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