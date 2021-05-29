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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Okulda yangın paniği... Yükselen dumanlar paniğe neden oldu

Okulda yangın paniği... Yükselen dumanlar paniğe neden oldu

İtfaiyenin gidişi

Yangın Paniği Okul Binası Sağlık Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-Okuldan yükselen dumanlar
-İtfaiye ekibinin müdahalesi

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Yunak ilçesinde bir okulun bahçesinde çıkan yangında yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Yangın, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan Hacı Tekin İlkokulu’nun bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, okul binasına bitişik vaziyette olan polyester güvenlik kabininin yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan polyester kabinden yoğun şekilde dumanların yükselmesi çevrede paniğe sebep oldu. Polis ekipleri okul çevresinde tedbir alırken, okula gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan kabin okul binasının duvarı ve çatısına da zarar verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, okulun bahçesine giren küçük yaşta bir çocuğun kabini yaktığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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