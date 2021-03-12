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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Okul servisinde öldürülen Tunç'tan geriye bu görüntü kaldı

Okul servisinde öldürülen Tunç'tan geriye bu görüntü kaldı

Çocukların görüntüsü

( ÇORUM ) ÇORUM

Okul Servisi 


- Çorum'un Alaca ilçesinde okul servisinde öldürülen Tunç T.'den geriye arkadaşları ile paylaştığı video kaldı. Sabah saatlerinde Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde, köyün eski muhtarı olduğu öğrenilen Selvet Başkuş, okul servisini durdurarak içinde bulunan Kaan Hakverdi(13) ve Tunç Taşar(14) isimli çocukları tüfekle vurarak öldürmüştü. Cinayete kurban giden Tunç T.'den geriye arkadaşları ile çektiği video kaldı. (TG)
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