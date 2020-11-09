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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Okul önünde alkol alan kadına kabahatlar kanunundan işlem yapıldı

Okul önünde alkol alan kadına kabahatlar kanunundan işlem yapıldı

arşiv

( ANTALYA )- İHA kameralarına yakalanmış, yaptıkları büyük tepki çekmişti ANTALYA

Yaşlı Kadın Ders Çalış İhlas Akalan En Yaşlı Kadın 


- Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul önünde alkol alırken İhlas Haber Ajansı

tarafından görüntülenen ve büyük tepki çeken yaşlı kadına kabahatler kanunu gereği Umuma Açık Alanda Alkol Almak-Sarhoşluk" kabahatinden işlem yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmada Dürdane U. isimli kadının aynı gün saat 16.00 sıralarında Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yakalandığı, hakkında adli olarak şikayet bulunmadığından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. Maddesine istinaden “Umuma Açık Alanda Alkol Almak-Sarhoşluk” kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.
İçtiği alkol bardağını da yere fırlatmıştı Manavgat ilçesinde kızlarıyla birlikte daha önce dilencilik yaparken görüntülenen Dürdane U. isimli yaşlı kadın, Manavgat’ın merkezinde bulunan Çağlayan İlköğretim Okulunun giriş kapısında yanında ders çalışan öğrenciye aldırış etmeksizin alkol alırken kameralara yakalanmıştı. Kutudaki alkolü çevredekilere aldırış etmeksizin pet bardağa doldurup içen kadın, bir anda bardağı fırlatıp Hisar camisi önünde kendisini bekleyen kızı ve torununun yanına doğru giderek bölgeden ayrılmıştı.
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