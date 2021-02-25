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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Okul müdürünün hayatını kaybettiği kazada yeni görünler ortaya çıktı

Okul müdürünün hayatını kaybettiği kazada yeni görünler ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Aydınlatma Direği 

-Fotoğraf
-Arşiv görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu'nun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kayseri’nin Develi ilçesi Tekir Caddesi’nde meydana gelen kazada Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu’nun kullandığı 38 E 4691 plakalı araç ile 34 BZA 757 plakalı araç çarpıştı. 34 BZA 757 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kadir Yağlıoğlu’nun kullandığı araç ise savrularak kaldırıma çıktı. Meydana gelen kazada Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 4 kişi 112 ekiplerinin yaptığı müdahale ile Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Okul Müdürü Yağlıoğlu'nun hayatını kaybettiği feci kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. (TB-
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