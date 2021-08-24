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Okul çatısında 3 saatlik eylem
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Okul çatısında 3 saatlik eylem

Okul çatısında 3 saatlik eylem

İşçilerin çatıdaki eylemleri.

Jandarma Güvenlik Güçleri 

-İkna çalışması.
-Vatandaş ve güvenlik güçleri.

( KÜTAHYA )- Kütahya'da çalıştıkları iş yerinden maaşlarını alamadıklarını ileri süren 3 işçi, bir okulun çatısına çıkarak eylem yaptı KÜTAHYA

- Kütahya'da çalıştıkları iş yerinden maaşlarını alamadıklarını ileri süren 3 işçi, bir okulun çakısına çıkarak eylem yaptı. Akkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çatıya çıkan 3 işçi, çalıştıkları iş yerinden aylardır maaş alamadıklarını söyledi.

İşçiler, "Maaşlarımız aylardır ödenmiyor. Bizim de ailemiz var. Son çare olarak sesimizi böyle duyurmak istedik" dediler. İşçilerin eylemi nedeniyle bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçilerin atama ihtimaline karşı yere branda açtı. İşçiler, güvenlik güçlerinin 3 saat süren ikna ve maaşlarının ödenme sözü verilmesi üzerine eylemlerine son verdi (EFE-SO-Y)
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