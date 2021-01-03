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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Okul bahçesine inen tilkiyi, müdür elleriyle besledi

Okul bahçesine inen tilkiyi, müdür elleriyle besledi

Tilkiden detay

Kamera Cep Telefonu Okul Müdürü Okul Bahçesi 

-Çocuklardan detay
-Okul müdüründen detay
-Tilkinin beslenmesinden detay

( SİVAS -ÖZEL)- Okul bahçesine kadar inen tilki şaşkınlığa neden oldu- Okul müdürü aç kalan tilkiyi elleriyle besledi SİVAS

- Sivas'ta okul bahçesine kadar inen tilki şaşkınlığa neden oldu. Okul müdürü aç kalan tilkiyi elleriyle besledi. Sivas kente merkezi Fatih Mahallesinde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu bahçesinde görülen tilki şaşkınlığa neden oldu. Yiyecek bulamadığı için kent merkezine kadar indiği düşünülen tilkiyi okul müdürü Recep Yılmaz çocukların getirdiği eti vererek elleriyle besledi. O sırada çocukların tilkiyi şaşkınlıkla izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Karnını doyuran tilki bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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