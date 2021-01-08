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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Okmeydanı’nda özel harekat polisi destekli dev uygulama

Okmeydanı’nda özel harekat polisi destekli dev uygulama

Polislerin denetim yapması

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-Önlem alan özel harekat polisleri
-Araçların aranması
-Üst araması yapılması
-GBT sorgulanması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Giriş ve çıkışları kapatılan semtte özel harekat polisleri kuş uçurtmadı İSTANBUL

- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarının kapatarak dev bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT’lerini sorguladı. Özel harekat polislerinin semtte kuş uçurtmadı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel harekat polislerini de destek verdiği denetimde semtin giriş ve çıkışlarını kapatarak arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplama’sı (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri de kuş uçurtmadı. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.
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