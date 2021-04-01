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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Okmeydanı’nda Özel Harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Okmeydanı’nda Özel Harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Araçların durdurulması

Polis Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri Kışla Trol 

-Kimlik ve ehliyet kontrolü
-Araçların aranması
-Özel Harekat polisleri
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )-Okmeydanı’nda kapsamlı asayiş denetimi İSTANBUL

- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarını kapatarak dev bir asayiş denetimi gerçekleştirdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, semtin giriş ve çıkışları kapatıldı. Semtin giriş ve çıkışları kapatıldı Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdurdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplaması (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri de kuş uçurtmadı. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.
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