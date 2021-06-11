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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Okmeydanı’nda asayiş uygulamasında aranan 3 şüpheli yakalandı

Okmeydanı’nda asayiş uygulamasında aranan 3 şüpheli yakalandı

Uygulamayla ilgili görüntüler

Para Cezası Akalan Gesi Kadına Karşı Şiddet 

-Yapılan denetimler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı’nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimde 2 bin 41 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, araması bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 10 bin 162 lira idari para cezasının uygulandığı uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.Dün akşam Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Okmeydanı bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, TDP Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Yapılan çalışmada bin 377 şahıs, 466 araç ve 198 motosiklet durdurularak toplam 2 bin 41 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 3 aranan şahıs, 4 yoklama kaçağı tespit edildi. Uygulamalar sırasında 1 adet tabanca da ele geçirildi. Toplamda ise 10 bin 162 lira idari para cezası uygulandı.Polis ekipleri ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için KADES uygulaması ile ilgili olarak da kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Bu kapsamda 143 kadına KADES’le ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
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