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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Oğulları tarafından öldürülen anne ve baba toprağa verildi

- Oğulları tarafından öldürülen anne ve baba toprağa verildi

Cenaze Aracı detay

Cenaze Helal 

-Cami önünde helallik istenmesi
-Cenaze Namazı detayları
-arşiv

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde oğulları tarafından vahşice öldürülen çift toprağa verildi.
Cennetayağı Mahallesinde evlerinde oğulları tarafından öldürülen Sevgi D. ve eşi Şenol D, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Edremit İlçesine getirildi.
Edremit’in kırsal Bostancı Mahallesinde köy cami önünde yakınlarından helallik alındı. Daha sonra Bostancı Mezarlığı önünde oğulları tarafından öldürülen çiftin cenaze namazları kılındı. Sevgi D. ve eşi Şenol D.’nin cenaze namazlarına sevenleri, yakınları ve akrabaları katıldı.
Cenazeler Bostancı Kabristanında aile mezarlığına defnedildi. (EME-MŞ)
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