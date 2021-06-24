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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Oğul köyü kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Oğul köyü kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mağaranın içi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Jandarma Piyade Altın Terör Örgütü Uçaksavar 


- Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen mağara ve sığınak operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılana açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Bostancı Oğul/2 operasyonu kapsamında 24 Haziran 2021 günü merkez Oğul köyü Kokurdanlı mevkiinde icra edilen mağara ve sığınak operasyonunda; 23 mm. sehpası ile birlikte çalışır vaziyette Doçka uçaksavar silahı, 2 bin adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 3 bin adet 12.7 mm. uçaksavar mühimmatı, 5 bin 7.62 mm. AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 30 adet RPG-7 Antitank Mühimmatı, 23 adet RPG-7 sevk fişeği, 3 adet uyku tulumu, 2 adet dörtlü yemek ocağı, 1 adet dolu büyük tüp, 2 adet dolu küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış olup; bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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