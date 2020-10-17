Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmenlerden velilere videolu mesaj

Öğretmenlerden velilere videolu mesaj

öğrencilerin yataktan kalkması

Öğretmenler Farkındalık Okul Müdürü Öğrenciler Okul Bahçesi 

-öğrencilerin servisi binmesi
-öğrencilerin okula gelmesi
-öğrencilerin okulda karşılanması
-öğretmenlerin çocuklarınız bize emanet demesi

( HATAY )- “Çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın” HATAY

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ Şehit Abdulkadir Erkan İlkokulu’nda idareci ve öğretmenler, korona virüs sürecinde yüz yüze eğitimle ilgili endişe yaşayan veliler için hazırladıkları kısa filmde "Çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın" mesajı verdi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ Şehit Abdulkadir Erkan İlkokulu’nda idareci ve öğretmenler, velilere yönelik ‘çocuklarınız bize emanet’ adlı video çekerek velilerin çocuklarını okula gönül rahatlığıyla gönderilmeleri için farkındalık oluşturmaya çalıştı. Öğrencilerin evlerinde sabah uyanmaları, temizliğe özen göstermeleri, annelerinin yardımı ile okula hazırlanmaları ile başlayan videoda, anne ve babalarının çocuklarını okula yolcu etmeleri de yer aldı. Okula geldiklerinde ise yine Korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek, dezenfektan kullanılarak sınıflara girişlerin gösterildiği videoda öğretmenlerin öğrencilerini sınıf kapısında karşılamalarına da yer verildi.
Videonun sonunda ise okul müdürü Derya Ergin, tüm öğretmenlerin de bulunduğu okulun bahçesinde velilere seslenerek, ’çocuklarınız bize emanet’ dedi.
Okul Müdürü Ergin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda pazartesi günü okulda seyreltilmiş olarak eğitim ve öğretime başladıklarını hatırlattı. Ergin, "Korona virüs sebebiyle uzun bir süre okula hasret kalan öğrencilerimize farkındalık oluşturmak için bir video çekmeyi planladık. Bir gerçek var ki korona virüs hayatımızı olumsuz etkiledi. Ama bu demek değildir ki öğrenciler okul bahçesinde koşup, oynamayacak ya da eğitimden mahrum kalacaklar. Bu gerçeği kabul edip, tedbirlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Amacımız öğrencilerimizin okula hasret olduklarını ve gözlerindeki o heyecanın hiç sönmediğini kısa bir filimle yansıtmak ve velilerimize de şu mesajı vermek istedik; ’çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın’ dedi.
(ADM
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı