Öğretmenlerden velilere videolu mesaj

-öğrencilerin servisi binmesi

-öğrencilerin okula gelmesi

-öğrencilerin okulda karşılanması

-öğretmenlerin çocuklarınız bize emanet demesi



( HATAY )- “Çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın” HATAY



- Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ Şehit Abdulkadir Erkan İlkokulu’nda idareci ve öğretmenler, korona virüs sürecinde yüz yüze eğitimle ilgili endişe yaşayan veliler için hazırladıkları kısa filmde "Çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın" mesajı verdi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ Şehit Abdulkadir Erkan İlkokulu’nda idareci ve öğretmenler, velilere yönelik ‘çocuklarınız bize emanet’ adlı video çekerek velilerin çocuklarını okula gönül rahatlığıyla gönderilmeleri için farkındalık oluşturmaya çalıştı. Öğrencilerin evlerinde sabah uyanmaları, temizliğe özen göstermeleri, annelerinin yardımı ile okula hazırlanmaları ile başlayan videoda, anne ve babalarının çocuklarını okula yolcu etmeleri de yer aldı. Okula geldiklerinde ise yine Korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek, dezenfektan kullanılarak sınıflara girişlerin gösterildiği videoda öğretmenlerin öğrencilerini sınıf kapısında karşılamalarına da yer verildi.

Videonun sonunda ise okul müdürü Derya Ergin, tüm öğretmenlerin de bulunduğu okulun bahçesinde velilere seslenerek, ’çocuklarınız bize emanet’ dedi.

Okul Müdürü Ergin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda pazartesi günü okulda seyreltilmiş olarak eğitim ve öğretime başladıklarını hatırlattı. Ergin, "Korona virüs sebebiyle uzun bir süre okula hasret kalan öğrencilerimize farkındalık oluşturmak için bir video çekmeyi planladık. Bir gerçek var ki korona virüs hayatımızı olumsuz etkiledi. Ama bu demek değildir ki öğrenciler okul bahçesinde koşup, oynamayacak ya da eğitimden mahrum kalacaklar. Bu gerçeği kabul edip, tedbirlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Amacımız öğrencilerimizin okula hasret olduklarını ve gözlerindeki o heyecanın hiç sönmediğini kısa bir filimle yansıtmak ve velilerimize de şu mesajı vermek istedik; ’çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın’ dedi.

(ADM



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