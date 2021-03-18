Öğretmenlerden 18 Mart klibi

-Çanakkale Şehitler anıtı drone görüntüsü

-Öğretmen İlke Sulkalar

-Okul Müdürü Sedat Akdeniz

-Öğretmen Fatih Port

-Müdür Yardımcısı Serpil Öztürk

-Öğretmen Yasemin Taşçıoğlu

-Çanakkale Şehitliği

-Öğretmen Beyhan Doğan

-Öğretmen Gökçe Tuncay

-Öğretmen Esengül Taş

-Öğretmen Mehmet Erdi Aktaş

-Öğretmen Özkan Zeki

-Müdür Yardımcısı Nesibe Özen

-Öğretmen Şengül Polat Kaya

-Öğretmen Tufan Pekcanlı



( ZONGULDAK -DRONE) ZONGULDAK



- 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca ilk ve Ortaokulu Öğretmenleri Çanakkale Türküsünü seslendirip klip çekti. Kdz. Ereğli Kızılca ilk ve Ortaokulu öğretmenleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümünde kamera karşısına geçerek Çanakkale Türküsünü seslendirdi. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Okul müdürü Sedat Akdeniz, “Okulumuz müzik öğretmeni Özkan Zeki ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ensar Öğük'ün öncülüğünde gerçekleştirilen anlamlı çalışmada Kızılca İlk ve Ortaokulu öğretmenleri olarak yer almaktan dolayı çok mutluyuz, bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz” ifadelerini kullandı.



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