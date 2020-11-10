Öğretmenlerden 10 Kasım’a özel türkü

-Okuldan drone ile görüntü -Öğretmenlerin şarkı söylemeleri
( ZONGULDAK ) ZONGULDAK
- Zonguldak’ta anaokulu öğretmenleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. Yıldönümüne özel "Yemen Türküsünü seslendirdi. Zonguldak’ta anaokulu öğretmenleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. Yıldönümüne özel Yemen Türküsünü seslendirdi. Zonguldak Kilimli Anaokulu öğretmenleri 10 Kasım Atatürk’ü anma gününde Atatürk’ün sevdiği şarkılardan “Yemen Türküsü” seslendirdi. Okul Müdürü Sercan Coşkun, öğretmenler Esin Öztürk, Gamze Yılmaz, Oğuzhan Coşkun, Yasin Karlı, Edanur Kaya, Yasemin Güler, Saadet Özgür, Feray Arslan ile ilçenin farklı yerlerinde çekimler yapılarak seslendirilen türkü sosyal medyada büyük alkış aldı. (SÖ-
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