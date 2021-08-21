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Öğretmenler odasının dolabını açınca şaşkına döndüler
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmenler odasının dolabını açınca şaşkına döndüler

Öğretmenler odasının dolabını açınca şaşkına döndüler

-ÖĞRETMENLER ODASININ İÇİNDE DOĞAN KİDELERDEN GÖRÜNTÜ

Öğretmenler Öğretmen Öğretmen Odası Hayvan Sevgisi Hayvan 

--ÖĞRETMENLERİN KEDİLERİ SEVMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--OKULDAN DETAYLAR
--OKUL MÜDÜRÜ VAHDET OKULEVİ RÖPORTAJ

( BURSA -ÖZEL)- Yavru kediler ders zili çalmadan okullu oldu- Kedi öğretmenler odasındaki dolaba yavruladı, dolabı açan öğretmenler büyük şaşkınlık yaşadı BURSA

- Bursa'da bir kedi, okulda öğretmen odasının eşya dolabına yavruladı. Dolabı açan öğretmenler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Osmangazi ilçesinde bulunan 1. Murat İlk ve Orta Okulunun öğretmenleri, hayvan sevgisiyle ön plâna çıkıyor. Okulun bahçesinde öğretmenlerin beslediği kediler her yıl iki defa yavruluyor. Her sene okulun bahçesine yavrulayan kedi bu yıl öğretmenler odasını mesken yaptı. Anne kedi, öğretmenlerin eşyalarını koyduğu dolabın içine yavruladı. Öğretmen odasında dolabı açan öğretmenler, anne kedi ve 3 yavrusunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bu kedilerin rahatını bozmayan öğretmenler, kedi ve yavrularına gözleri gibi bakıyor. Kedinin öğretmenler odasının dolabına yavruladığını ifade eden Okul Müdürü Vahdet Okulevi, "Bizim kedi senede iki defa yavrular. Biz kedi için bahçede kulübe yaptırdık. Kulübeyi beğenmez oldu. Artık öğretmenler odasının dolabını kullanıyor. Biz de ses çıkartmadık. Bizim okulumuzda hayvan sevgisi çok fazla. Kediler neresini uygun görürse karışmıyoruz. Bütün öğretmenler gönüllü olarak hayvanlara bakıyor. Mamayı ortak para toplayıp alıyoruz. Büyüyen yavruları bazen öğretmenlerimiz, bazen veliler evlerine götürüp bakıyor" dedi.
(BRK-MŞ)
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