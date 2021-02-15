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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Öğretmenler kurdukları radyo ile ders veriyor

Öğretmenler kurdukları radyo ile ders veriyor

radyo yerinden detay

Öğretmenler Müzik Öğretmeni Genel Kültür Okul Müdürü Öğrenciler 

-okuldan detay
-öğretmenlerin öğrencilere radyo üzerinden ders vermesi
-öğrenciler ile röportaj
-okul müdürü ile röportaj

( GAZİANTEP - ÖZEL)- Radyo kuran öğretmenler ders verdikleri öğrencilerle birlikte eğlenceli zaman geçiriyor GAZİANTEP

- Gaziantep’te bulunan Oğuzeli Anadolu Lisesi öğretmenleri kurdukları Radyo sistemiyle öğrencilerine ders vererek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Tüm dünyayı saran Korona virüs salgını Türkiye’de de etkisini sürdürüyor. Pandemi dolayısıyla kapalı olan okullar eğitimlerinden uzak kalan öğrencileri evde sıkılmalarına neden olurken, Oğuzeli Anadolu Lisesi öğretmenleri öğrencilere ulaşmak için internet üzerinden radyo yayınına başladı.
Öğretmenler radyo yayını ile ulaştıkları öğrencilerine hem ders veriyor hem de onların genel kültürüne katkı sağlıyor. Öğrencilerin şiir ve hikayelerini de radyoda yer veren öğretmenler, çok olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

“Öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağladık” Öğrencilerin sıkıldığı anlarda azda olsa keyifli vakit geçirmelerini sağladıklarını ifade eden Projenin mimarı müzik öğretmeni Onur Duzcu, “Bu salgın döneminde hepimiz evlerimize kapandık. Bu süreç biraz öğrenciler açısından sıkıcı olmaya başlamıştı. Daha öncede küçük radyo ile alakalı şeyler yapmaya çalışmıştım. Sonra bunu arkadaşlarla değerlendirdik ve okul adına yapmaya karar verdik. Sonra bu projemizi idarecilerimize sunduk onlarda sağ olsun bizi desteklediler. Alt yapı ve hocalarımızı ayarladık. Her hocamız kendi alanında yarı ders ve yarı genel kültür olarak ders veriyor. Öğrencilerimize destek amacıyla böyle bir şeyi uygun gördük. Daha önemlisi öğrencilerin bu sıkıldığı anlarda azda olsa keyifli vakit geçirmelerini sağladık. Öğrencileri de işin içine kattık. Onların hikaye ve şiir seslendirmelerini istedik. Gönderdikleri şiir ve hikayeleri her öğretmenimiz 1-2 tane yayınlamaya başladık. Umarım onlar için güzel kaynak olur” dedi.
Öğrenci Semanur Soycan ise, bu süreçte evde çok sıkıldıklarını, bunun kendilerine bir etkinlik olduğunu ve kendilerinin de katılabildiğini, radyoyu dinlediklerini ve hocalara teşekkür ettiğini söyledi.

Oğuzeli Anadolu Lisesi müdürü Emin Ayçiçek ise, “Bu uygulama en başta öğrencilerimiz için ilaç gibi geldi. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
(LO-SD-
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