Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Öğretmenler için aşı randevu sistemi açıldı

Öğretmenler için aşı randevu sistemi açıldı

Aşı sırası gelen öğretmenlerden görüntü

Turab Lyon Öğretmenler Öğretmen Allah 

-Aşılanmaları
-Röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşı randevu sistemlerinin açıldığını açıklamasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne gelen öğretmen ve eğitim çalışanları aşılarını oldu. Koranavirüsle mücadele kapsamında Türkiye’de aşılama 30 milyon dozu aştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının açıldığını duyurmasının ardından yaş sınırlaması olmaksızın aşılama başladı.
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne gelen öğretmen ve eğitim çalışanları da aşılarını oldu. Aşı randevusu almak isteyen eğitimciler MHRS, e-Nabız ve ALO 182 hattından randevu oluşturabiliyor. Aşılama çalışmaları kapsamında daha önce 813 bin öğretmen aşılanmıştı. “Önümüzdeki yıl inşallah en iyi şekilde ders işleyeceğimizi düşünüyorum” İlk doz aşısını olan öğretmenlerden Deniz Akardurmaz, sevinçli olduğunu dile getirerek, “Bugün ilk dozumu oldum çok mutluyum tabii ki daha önceden olmak isterdim, sıra geldiği için mutluyum. Önümüzdeki yıl inşallah en iyi şekilde ders işleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement