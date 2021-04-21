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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Öğretmenler çocuklar için söyledi

Öğretmenler çocuklar için söyledi

Denizli'nin farklı noktalarından görüntü

Sosyal Medya Öğretmenler Ses Kaydı Öğretmen Öğrenciler 

-Öğretmenlerden görüntü
-Öğretmenlerin kentin farklı noktalarında türkü söylemesinden görüntü

( DENİZLİ )- Öğretmenlerden yöreye uygun şarkı ve türkü söylediler DENİZLİ

- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü “Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor” projesi kapsamında 81 il öğretmenleri kendi yörelerinin şarkı ve türkülerini söyledi.

Denizlili öğretmenlerde Yaylalarda Gezersin türküsünü seslendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü “Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor” projesi kapsamında 81 il öğretmenleri kendi yörelerinin şarkı ve türkülerini söyledi.

Proje kapsamında Denizlili öğretmenler “Yaylalarda Gezersin” Türküsünü seslendirmek için kamera karşısına geçtiler. Salgın döneminde öğretemenlerin öğrencileri için kalıcı bir esere imza attığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Denizli olarak yöremize ait ‘Yaylalarda Gezersin’ türküsünü öğretmenlerimizle söyledik. Tamamını müdürlüğümüzün imkanları ile çektiğimiz klibimizi tamamlayarak bakanlığımıza gönderdik. İlimizin eğitim kaleleri olan farklı okullarımızda öğretmenimiz solistlik yaparak güzel sesleri ile türkümüze zenginlik kattı. Çektiğimiz klipte okullarımızla birlikte il merkezimize yakın önemli turistik ve gezi noktalarımıza da yer verdik. Klibin kurgusu, kamera ve havadan drone çekimleri ile montajı tamamen müdürlüğümüzce yapıldı. Türkünün müzik enstrümanlarını da öğretmenlerimiz tarafından çalındı. Aynı zamanda ses kaydı da yine öğretmenlerimiz tarafından yapıldı. Tüm bu emeklerin sonunda güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Denizli eğitimin her alanında en iyiyi yapmak adına ekip ruhu ile hareket ediyor. Ekip ruhunun bizim en güçlü yanımız olduğuna inanıyorum” dedi.
Yaylalarda Gezersin Türküsü klipi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü sosyal medya kanalından yayınlandı. (SY-MB-Y)
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