Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

Öğretmenevi müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

LOJMANDAN DETAY

Müdür Yardımcısı Cenaze Öğretmen Öğretmenevi Sağlık Ekipleri 

-POLİSLER İNCELEME YAPARKEN
-FOTOĞRAF

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum öğretmenevi müdür yardımcısı Feyzullah Varol, yalnız yaşadığı lojmanda ölü bulundu. Varol'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Bodrum Öğretmenevi Müdür Yardımcısı 62 yaşındaki Feyzullah Varol'a ulaşamayan öğretmenevi lojmanı çalışanları, telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonun içeride çaldığını duyan yetkililer, içeri girdiklerinde Varol'u hareketsiz şekilde buldu. Lojmana çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Varol'un odasında ise çok miktarda ilaç olduğu bildirildi.
İlaç içerek yaşamına son verdiği tahmin edilen Feyzullah Varol'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. (EA-OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement