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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Öğretmenden 23 Nisan’da işitme engelli çocuklara yönelik büyük farkındalık

Öğretmenden 23 Nisan’da işitme engelli çocuklara yönelik büyük farkındalık

Öğretmen işaret diliyle 23 nisan şarkısı

( HATAY ) HATAY

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- Hatay’ın Altınözü ilçesinde Okul öncesi öğretmeni Büşra Sağdıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda işitme engelli çocuklara farkındalık oluşturmak için öğrencileriyle birlikte video klip hazırladı. Hazırlanan video klipte, işitme engelli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve onların da bayramını kutlamak amacıyla, 9 öğrencisi ile işaret dili kullanarak “23 Nisan” şarkısını söyledi.

Öğretmen Sağdıç, işitme engelli çocuklara farkındalık oluşturmak için bu video klipi çektiklerini söyledi.


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