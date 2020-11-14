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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmen ve öğrencinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı

Öğretmen ve öğrencinin bayrak hassasiyeti gururlandırdı

İstiklal Marşının okunmaya başlaması

Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Öğretmenin bayrak direğini tutması
-Bahçedeki öğrenciler
-İstiklal Marşının bitmesi

( ADIYAMAN )- Bayrağı taşıyamayan öğrenciye öğretmen desteği ADIYAMAN

- Adıyaman’da bir okulda İstiklal Marşı okunurken, Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmen bayrağın direğinden ‘düşmesin’ diye tutarak destek verdi. Bu görüntü sosyal medyada büyük beğeni aldı. Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu’nda bu hafta sonu okunan İstiklal Marşı töreninde gururlandıran görüntüler ortaya çıktı. Okulların ara tatile girmesi ve hafta sonu olması nedeniyle okul bahçesinde düzenlenen İstiklal Marşı töreninde 1. Sınıf öğrencisi Oğuzhan Güzel, ahşap direkteki Türk Bayrağını kendisi tutmak istedi. Bunun üzerine öğretmenler minik öğrencinin bu bayrak sevgisini geri çevirmedi. Hamaile yerleştirilen Türk Bayrağı’nı tutan minik öğrencinin zorlandığını fark eden Sınıf Öğretmeni Mehmet Demirbay, bayrağın ahşap direğinden tutarak öğrencisinin bayrağı düşürmesine ve yorulmasına engel oldu. Öğrencinin bayrak sevgisi ve öğretmenin bayrak hassasiyetinin yer aldığı bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni aldı.
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