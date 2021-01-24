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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Öğretmen ve öğrenciler Bulanık için çalıp söyledi

Öğretmen ve öğrenciler Bulanık için çalıp söyledi

öğretmenleri türküler söylemesi

( MUŞ ) MUŞ

Sosyal Medya İzlenme Rekoru Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 


- Muş’un Bulanık ilçesindeki öğretmenlerle öğrenciler kentin tanıtımı için hem çaldı hem söyledi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında hazırlanan proje kapsamında öğretmenler Muş türküsü seslendirdi. Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, ‘Bulanık İçin Çal’ projesinde 25 kişinin görev aldığını belirterek, “Projenin bir ayağı türküleri seslendirmekse, diğer ayağı Bulanık’ın görsel unsurlarını bir bütünlük içinde ve akıcı bir biçimde sunmaktı. Bu bağlamda Bulanık’ın özelliklerini taşıyan 12 köy ve belde ile ilçe merkezinde yedi ayrı mekânda çekimler yapıldı. 12 ayrı kare çekilmesine rağmen bir o kadar karenin de eksik kaldığı gerçeğiydi. Projede on bir öğrencimiz yer almış. 19 Ocak’tan itibaren sosyal medyada yer aldı. Oldukça güzel bir emek oldu. Günde 20 bin defa izlenme rekoru kırdı. Tabi ki bundan sonraki çalışmalarımız, Bulanık'ta farklı projeler üretmektir. Yaklaşık bir yıldır süren çalışmaların sonunda seslendirilen türküler sosyal medyada tanıtılıyor. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere; proje koordinatörünü, yürütücüsünü, yönetmenini ve emeklerini bizden esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ederim” dedi.
(MSA-Y)
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