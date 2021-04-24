Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmen kayıp kuzu ve koçlara sahip çıktı, sahibini arıyor

Öğretmen kayıp kuzu ve koçlara sahip çıktı, sahibini arıyor

Bulunan hayvanları

Öğretmen Haberciler Hayvancılık Genç Öğretmen Saldırı 

-Öğretmenin hayvanları beslemesi
-Öğretmen ile röportaj
-Genel ve detay

( ELAZIĞ -ÖZEL)- Elazığ'da okulların uzaktan eğitim vermesi nedeniyle baba evinde bulunan bir öğretmen, kırsalda 7'si kuzu 9 küçükbaş hayvan bularak kurtların telef etmemesi için sahip çıktı- Köylere haber salan, İl Tarım ile irtibata geçen öğretmen bir türlü hayvanların sahibine ulaşamayınca habercilerden destek istedi ELAZIĞ

- Elazığ’da ailesinin yanına gelen bir öğretmen, başı boş arazide 7'si kuzu 9 küçükbaş hayvan bularak kurtların saldırısında telef olmaması için koruma altına aldı. Köyde sahibi çıkmayan hayvanlar için kurumlardan destekte isteyen ancak bir sonuç alamayan öğretmen habercilerden yardım istedi. Merkeze bağlı Yemişlik Köyü’ne hayvancılıkla uğraşan ailesinin evine gelen 1 çocuk babası öğretmen Cihangir Göğercin, açık arazide sahipsiz küçük baş hayvanları fark etti. 2’si koç 7’si kuzu toplam 9 hayvanın sahibinin olmadığını gören Göğercin, hemen bunları baba evinde bulunan ağıla koyarak koruma altına aldı ve köydekilere haber saldı. Köye haber salan ancak sahibi çıkmayan hayvanların sahibine ulaşmak için genç öğretmen bu kez de koçlardan birinde kulak küpesi olması nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurdu. Bu sayede koçu satana ulaşan genç öğretmen satan kişinin "Geçen yıl satmıştım, kime sattığımı da hatırlamıyorum" demesi üzerine hayvanların sahibine yine ulaşamadı. Bir türlü sonuç alamayan Göğercin, bu kez İhlas Haber Ajansı

Muhabirlerine ulaşarak, hayvanlarının sahibinin bulunması için destek istedi. İHA Muhabirine açıklamada bulunan Cihangir Göğercin," 3 gün önce bu hayvanlar köyümüze geldi. Yanlarında kimse olmadığını, sahipsiz olduğunu gördük. Hayvanların kayıp olduğunu düşünerek kurtlara yem olmasınlar diye buraya getirdik. Hemen çevre sakinlerine haber verdik, her tarafla iletişime geçmeye çalıştık. Fakat yakın çevrede sahibine bulamadık. Dün itibariyle de İl Tarım Müdürlüğü'nü aradık. Koçların birinde bir küpe numarası olduğu için o numara üzerinden bize yardımcı olmaya çalıştılar. Eski sahibini bulduk. Fakat eski sahibi, geçen yıl bu hayvanı sattığını ama kime sattığını hatırlayamadığını söyledi.

Yine aramalara devam ettik, ne gelen var ne giden. Biz de bu arada geceleri içeri alarak başına bir şey gelmemesi için koruma altına aldık, yemini suyunu veriyoruz. Bugün itibariyle de kimse gelmeyince size haber verdik. İnşallah sizlerin vasıtasıyla sahibini buluruz, bulduğumuzda hem o çok mutlu olacaktır hem de biz" dedi.
(HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement