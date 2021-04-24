Öğretmen kayıp kuzu ve koçlara sahip çıktı, sahibini arıyor

-Öğretmenin hayvanları beslemesi

-Öğretmen ile röportaj

-Genel ve detay



( ELAZIĞ -ÖZEL)- Elazığ'da okulların uzaktan eğitim vermesi nedeniyle baba evinde bulunan bir öğretmen, kırsalda 7'si kuzu 9 küçükbaş hayvan bularak kurtların telef etmemesi için sahip çıktı- Köylere haber salan, İl Tarım ile irtibata geçen öğretmen bir türlü hayvanların sahibine ulaşamayınca habercilerden destek istedi ELAZIĞ



- Elazığ’da ailesinin yanına gelen bir öğretmen, başı boş arazide 7'si kuzu 9 küçükbaş hayvan bularak kurtların saldırısında telef olmaması için koruma altına aldı. Köyde sahibi çıkmayan hayvanlar için kurumlardan destekte isteyen ancak bir sonuç alamayan öğretmen habercilerden yardım istedi. Merkeze bağlı Yemişlik Köyü’ne hayvancılıkla uğraşan ailesinin evine gelen 1 çocuk babası öğretmen Cihangir Göğercin, açık arazide sahipsiz küçük baş hayvanları fark etti. 2’si koç 7’si kuzu toplam 9 hayvanın sahibinin olmadığını gören Göğercin, hemen bunları baba evinde bulunan ağıla koyarak koruma altına aldı ve köydekilere haber saldı. Köye haber salan ancak sahibi çıkmayan hayvanların sahibine ulaşmak için genç öğretmen bu kez de koçlardan birinde kulak küpesi olması nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurdu. Bu sayede koçu satana ulaşan genç öğretmen satan kişinin "Geçen yıl satmıştım, kime sattığımı da hatırlamıyorum" demesi üzerine hayvanların sahibine yine ulaşamadı. Bir türlü sonuç alamayan Göğercin, bu kez İhlas Haber Ajansı



Muhabirlerine ulaşarak, hayvanlarının sahibinin bulunması için destek istedi. İHA Muhabirine açıklamada bulunan Cihangir Göğercin," 3 gün önce bu hayvanlar köyümüze geldi. Yanlarında kimse olmadığını, sahipsiz olduğunu gördük. Hayvanların kayıp olduğunu düşünerek kurtlara yem olmasınlar diye buraya getirdik. Hemen çevre sakinlerine haber verdik, her tarafla iletişime geçmeye çalıştık. Fakat yakın çevrede sahibine bulamadık. Dün itibariyle de İl Tarım Müdürlüğü'nü aradık. Koçların birinde bir küpe numarası olduğu için o numara üzerinden bize yardımcı olmaya çalıştılar. Eski sahibini bulduk. Fakat eski sahibi, geçen yıl bu hayvanı sattığını ama kime sattığını hatırlayamadığını söyledi.



Yine aramalara devam ettik, ne gelen var ne giden. Biz de bu arada geceleri içeri alarak başına bir şey gelmemesi için koruma altına aldık, yemini suyunu veriyoruz. Bugün itibariyle de kimse gelmeyince size haber verdik. İnşallah sizlerin vasıtasıyla sahibini buluruz, bulduğumuzda hem o çok mutlu olacaktır hem de biz" dedi.

(HİV-



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