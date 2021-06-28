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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Öğretmen engelli kardeşlerin maaşlarını kendi maaşı gibi kullanmış

Öğretmen engelli kardeşlerin maaşlarını kendi maaşı gibi kullanmış

engelsiz yaşam merkezi görüntüsü

Rehabilitasyon Bakım Merkezi Suç Duyurusu Ek Ders Ücreti Rehabilitasyon Merkezi 

-aile sosyal politikalar il müdürlüğü görüntüsü
-engellilerin maaş kartlarını alan öğretmen fotoğraf

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir bir öğretmen hakkında Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kalan iki kardeşin maaş kartlarını 8 yıl boyunca kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olay, Kırşehir Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam ve Bakım rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. 2012 yılında merkeze kayıt yaptıran engelli 2 kardeşe çıkarılan maaş kartını, iddiaya göre bakım merkezinde görevli olan öğretmen N.K. tarafından alındı. N.K.'nın 8 yıl boyunca engelli kardeşlerin maaş kartlarını kullandığı yapılan inceleme sonucu tespit edildi. Konuyla ilgili Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Bazı basın yayın kuruluşlarında “Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nde Skandal” başlığı altında yayınlanan haberlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’müzde 04.06.2021 tarihinde yapılan kurum içi değerlendirmeler sırasında, kurumda görevli bir personelin devletimizin koruması altında bulunan 2 engelli kardeşin gelirleriyle ilgili kendi lehine tasarrufta bulunduğu yönünde bulgulara rastlanılması üzerine aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, ek ders ücreti karşılığı çalışan görevli hakkında idari soruşturma başlatılarak Bakanlığımıza bildirilmiştir. Neticede, adı geçen personelin görevlendirmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 17.06.2021 tarihinde sonlandırılmış olup adli ve idari süreç devam etmektedir."
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