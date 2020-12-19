- Öğretmeler okul duvarlarına renk kattı

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( SİVAS )- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir grup öğretmen görev yaptıkları okulu daha renkli bir görünüm kazandırmak için boş duvarlara resimler çizip boyadılar SİVAS



- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir grup öğretmen görev yaptıkları okulu daha renkli bir görünüm kazandırmak için boş duvarlara resimler çizip boyadılar. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bulunun İMKB Cumhuriyet ilkokulunda görev yapan öğretmenler renkli bir projeye imza attı. Korona virüsü salgını nedeniyle okulların tekrar uzaktan eğitime geçmesini fırsata çeviren öğretmenler canlı derslerin yapılmadığı saatlerde okul koridorlarını renklendirdiler. Öğretmenler “Okulumuzu Güzelleştiriyoruz’’ ismini verdikleri projeyle boş duvarlara resimler çizip, boyadılar. Okul Müdürü Taha Yasin Kuzucu, Rehberlik Öğretmeni Elif Ardıcı Demir, Özel Eğitim Öğretmeni Seher Koca ve İngilizce Öğretmeni Ceyhan Sevinç ,okulun iç ve dış duvarları masal kahramanları ve temizliğin önemini anlatan görsellerle boyayarak okulu, rengarenk bir görünüme kavuşturdular. Resim eğitimi almadılar Cumhuriyet İlkokulu’nda Özel Eğitim Öğretmeni olan Seher Koca, herhangi bir resim eğitimi almadıklarını belirterek, “Okullarımız kapalı olduğu için arkadaşlarımız ile birlikte böyle bir proje hazırladık. Bu süreçte de belirlediğimiz konuları ile alakalı duvarlarımıza resimler çizdik. Onları boyadık. Projemizde bitmek üzere zaten. Herhangi bir resim eğitimi almadık. Bakarak çizmeye devam ettik. Kalan duvarlarımızı da boyamak istiyoruz. Çocuklarımıza tanıtmak ve daha renkli bir okulumuzun olmasını istiyoruz. Projemizin de ana amacı buydu’’ şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Taha Yasin Kuzucu ise, “Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte okulumuzun öğrencilerinden mahrum kaldık. Bu dönemde arkadaşlarımız ile birlikte boş durmayalım dedik. Okulumuzun ilkokul olmasıyla renklendirilmeye ihtiyacı vardı. Bu dönemde arkadaşlarımız okula gelerek haftada bir gün duvarları boyamayla başladılar’’ dedi.

(OE-GF-



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